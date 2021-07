Primo rinvio in Challenge: Kriens fermato dal virus

La partita tra Sciaffusa e Kriens prevista domenica nella prima giornata di Challenge League è stata rinviata a data da definire. Il Kriens è infatti stato colpito dal coronavirus, con tre giocatori risultati positivi e ora in isolamento. Come annunciato dalla SFL, una parte del club lucernese è stata messa in quarantena fino al 27 luglio. Sebbene i giocatori vaccinati o recentemente guariti dalla malattia possano continuare ad allenarsi normalmente, l’allenatore ticinese Davide Morandi non dispone attualmente di un numero minimo di giocatori per la partita.