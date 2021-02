A Cornaredo non c’è stata storia. Lo Young Boys, capolista, ha chiuso la pratica già nel primo tempo, sfruttando le amnesie di un Lugano ingenuo e impreciso, oltre che sceso in campo con una sola punta di ruolo (Abubakar). È finita 3-1 per i gialloneri, avanti di tre reti alla pausa. Inutile, per contro, il gol trovato da Gerndt al sessantesimo.

A conti fatti, i padroni di casa sono riusciti a ingabbiare i gialloneri solo nei primi cinque minuti. Poi, il crollo. O quantomeno, a ogni puntata affrontata con un pizzico di serietà, lo Young Boys è riuscito a passare. Tre reti nelle quali, ad ogni modo, uno o più bianconeri hanno sempre commesso un errore decisivo. Il rigore di Nsame, dopo 10 minuti, è ad esempio nato da un’entrata ingenua per quanto innocua di Daprelà. Otto minuti più tardi, a contribuire alla rete di Elia sono invece stati nell’ordine Custodio (palla persa dove non doveva), Facchinetti (che non ha liberato a dovere) e Baumann, il cui tuffo per impedire il raddoppio ospite è apparso tutto fuorché efficace. E sempre il portiere bianconero, allo scadere del tempo, ha completamente travisato la traiettoria del tiro (forte, nulla più) scagliato da Lauper. E il Lugano? Tanto vorrei ma non posso, un paio di puntate dalle parti di Von Ballmoos con Macek e Lovric e tanta imprecisione.

La ripresa si è aperta con un doppio cambio in casa Lugano, chiamato oramai al miracolo. Jacobacci è passato dal 3-5-2 al 4-2-3-1, inserendo Gerndt e Lungoyi per Kecskés e Sabbatini. E una scossa, almeno parziale, c’è stata. Il primo a provarci è stato Lovric, autore di un bel numero sui 25 metri e di una conclusione finita alta di poco. Il Lugano ha quindi accorciato al sessantesimo, grazie a Gerndt: lo svedese ha approfittato di un’uscita maldestra di Von Ballmoos, infilando da posizione defilata la porta lasciata sguarnita. L’estremo difensore dei bernesi si è fatto perdonare poco prima del 70’, deviando quanto basta un sinistro insidiosissimo di Lungoyi. Sul fronte opposto, al 75’, Baumann ha per contro detto no sia ad Elia sia al subentrato Siebatcheu. Archiviate due iniziative bianconere, a cinque dal termine Baumann ha risposto presente pure su Sulejmani, per poi tuttavia uscire a vuoto sul corner successivo: Camara, da due passi, ha però sparato al Cinestar. Il portiere del Lugano è dunque stato bravo su Nsame, nei recuperi, deviando in modo decisivo sulla traversa.

IL TABELLINO

Lugano 1

Young Boys 3

0-3

Reti: 10’ Nsame (rigore) 0-1, 18’ Elia 0-2, 44’ Lauper 0-3, 60’ Gerndt 1-3.

Arbitro: Horisberger.

Lugano: Baumann; Kecskés (46’ Gerndt), Oss, Daprelà; Lavanchy, Custodio (64’ Covilo), Sabbatini (46’ Lungoyi), Lovric (69’ Guidotti), Facchinetti; Macek (78’ Bottani); Abubakar.

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti (90’ Maceiras), Zesiger, Lustenberger (46’ Camara), Lefort; Fassnacht (67’ Sulejmani), Aebischer, Lauper, Ngamaleu (67’ Siebatcheu); Elia (78’ Gaudino), Nsame.

Ammoniti: 71’ Macek, 71’ Covilo, 75’ Sulejmani.

Note: Lugano senza Maric (inf.) e Guerrero (squal.). YB senza Martins, Petignat, Sierro e Spielmann (inf.).

