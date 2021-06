Renzetti fa un passo indietro, o meglio: congela il cambio al timone dell’FC Lugano così da permettere agli imprenditori Thyago Rodrigo De Souza e Giammarco Valbusa di finalizzare l’acquisizione. Stando a quanto riportato da La Regione, Renzetti sarebbe infatti pronto a mantenere il suo 60% e fare sua la licenza anche per la prossima stagione: «Questo potrebbe dar loro (agli investitori, ndr) più tempo» per concludere l’affare con l’oggetto mancante: i soldi.

«Gli investitori vogliono trovare un altro tipo di accordo, diverso da quello originale, che prevede che il Lugano vada avanti con la mia licenza, che io resti in sella, e che loro fungano da supporto. È una bozza alla quale stanno lavorando. A questo punto serve una soluzione congiunta, anche per evitare che a rimetterci siano i tifosi e gli abbonati. Questa soluzione che mi auguro di trovare prevede che io mantenga il mio 60%. Spero proprio che si trovi un accordo in tal senso, perché quello che conta è che l’FC Lugano possa andare avanti. Cercherò naturalmente di tutelarmi, analizzerò quanto hanno da propormi e poi farò le mie valutazioni», riporta La Regione.

Il problema è la mini licenza: «Noi abbiamo dato le firme per la normale amministrazione, non per stipulare contratti con giocatori, allenatori, o per cominciare a gestire la società». Gli investitori continuano a dire che soldi ne hanno, spero quindi di vederli presto sul tavolo. Avevano paura che la mini licenza non venisse loro concessa. Da mercoledì, la licenza continuerà a essere la mia. Questo potrebbe dar loro più tempo».