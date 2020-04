Il Tribunale penale federale (TPF) ha fissato al prossimo 14 settembre il processo nei confronti di Jérôme Valcke, ex segretario generale della FIFA, Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain e direttore di BeIN Media Group, nonché di un terzo uomo d’affari. I tre sono accusati di essere coinvolti nello scandalo dei diritti di trasmissione per diversi mondiali di calcio e altri eventi. Al centro della vicenda vi è una lussuosa villa in Sardegna, ma anche in questo caso - come già avvenuto ieri in un altro procedimento che riguardava la FIFA - il rischio di prescrizione è sempre più elevato.