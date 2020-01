Prosegue imperterrito con un’altra vittoria il cammino del Liverpool in vetta alla classifica nel campionato di Premier League. I Reds si sono imposti sabato a Londra sul campo del Tottenham per 1-0, nella partita valida per la 22. giornata. Il gol della vittoria è stato realizzato da Firmino al 37’, su prezioso suggerimento di Mo Salah.