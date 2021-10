Alisson Becker, Alberto Brignoli e Rogerio Ceni. Un gol per spedire in Champions League il Liverpool, quello del brasiliano contemporaneo. Una capocciata in tuffo per regalare i primi punti in Serie A al Benevento (contro il Milan). E un habitué, portiere bomber da record. Leader assoluto tra i portieri goleador, l’ex bandiera del San Paolo in 1’237 gare disputate con il Tricolor ha messo a referto un bottino di 131 reti segnate. Il club ha ritirato la sua maglia, la numero 1, lui che è recordman per presenze e che curiosamente occupa la decima posizione tra i bomber all-time della società. Su punizione o su rigore, Ceni era una vera e propria sentenza. Finora abbiamo riepilogato portieri rigoristi e bomber improvvisati in area avversaria ai titoli di coda, copione stravolto dal 31.enne bosniaco...