I giocatori tardano ad arrivare davanti ai microfoni della RSI. Normale, logico. Soprattutto se, pochi minuti prima, in campo, la Svizzera ha appena conquistato l’accesso diretto ai Mondiali del 2022. Il Qatar, proprio così. Noah Okafor è il primo a fare capolino. «Già a Roma avevamo mostrato le nostre qualità, credendo in quel punto» afferma l’attaccante del Salisburgo. «Sapevamo che avremmo dovuto segnare tanti gol contro la Bulgaria e lo abbiamo fatto. Ci meritiamo, come intero Paese, di andare in Qatar. Siamo molto felici. Il Mondiale? Rappresentare la Svizzera è una cosa eccezionale, sono fiero e felice di avere dato il mio contributo. Ora andiamo avanti, continuiamo su questa strada».

Silvan Widmer, dal canto suo, deve innanzitutto recuperare il fiato dopo tante, tantissime energie spese. «Sono soddisfatto, davvero» dice. «Sono stanco, è chiaro. Ho cercato di spingere, nel primo tempo la palla non voleva entrare ma noi siamo rimasti concentrati. Nella ripresa siamo riusciti a concretizzare quanto creato. Nella pausa ci siamo parlati, ci siamo detti che dovevamo rimanere più sereni e avere un pizzico di pazienza. Perché sì, sapevamo che la differenza reti era una discriminante, ma sapevamo altresì che i gol prima o poi sarebbero arrivati. Non dico che siamo stati fortunati, però ci ha aiutato trovare la prima rete appena tornati in campo. Se siamo diventati grandi grazie agli Europei? Non c’è niente da aggiungere, direi. Aver costretto l’Italia agli spareggi è un risultato che parla da solo. Noi siamo cresciuti, sempre. Abbiamo costruito qualcosa di favoloso, siamo un gruppo spettacolare. E abbiamo fame. Sì, andremo lontano».

Fabian Frei, ottimo in difesa, è al settimo cielo: «È una serata eccezionale per me, per tutta la mia carriera ho sempre giocato per la squadra» spiega il basilese. «Nel club come in Nazionale. Sono molto contento della mia performance in difesa, come sono contento di tutti i miei compagni. Abbiamo chiuso il girone davanti ai campioni d’Europa. Davanti all’Italia. È incredibile. Abbiamo una squadra con un ottimo mix, fra giocatori d’esperienza e giovani. Giovani ancora un po’ matti, diciamo. Ma è bello giocare con ragazzi del genere. Noah, ad esempio, ha delle qualità pazzesche».

Mister 100 presenze in Nazionale, Xherdan Shaqiri, parla di una serata speciale. «È come un sogno che si è realizzato» dice sorridendo. «Questa vittoria, questa qualificazione è sicuramente una delle più belle. Non è stato semplice, abbiamo veramente giocato bene. Il mio quarto Mondiale? Come Valon, già. Me lo state dicendo voi, non me lo ricordavo. Di sicuro, per me è sempre un enorme piacere vestire questa maglia».

«È stato un momento fantastico, abbiamo passato un periodo molto intenso fatto di fiducia reciproca e successo» dichiara Murat Yakin, il commissario tecnico dei sogni. «Ringrazio tutti, dal pubblico allo staff passando per i giocatori. C’è sempre stata armonia in squadra e questi sono i risultati. C’è coesione. Ci sono caratteri molto diversi ma tutti sono giocatori grandiosi, di cui ti puoi fidare. Questo percorso mi ha dato tanta gioia. È stato un periodo molto intenso, ma la qualificazione ce la siamo meritata». Yakin, soprattutto, è stato bravo a trovare soluzioni. «Sono orientato alle soluzioni, sono creativo. È quello che amo del mio lavoro. Anche io da giocatore mi sono fatto male diverse volte. Gli allenatori dovevano essere bravi a sostituirmi. Così funzionano le squadre. Cominciare la mia carriera di commissario tecnico con una qualificazione ai Mondiali è bellissimo. Però il Qatar è ancora lontano. Ora godiamoci questa serata. È una sensazione bellissima, per noi e per tutta la Svizzera».

©CdT.ch - Riproduzione riservata