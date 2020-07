Cosa sta succedendo al Losanna? Vista da qui, la crisi dei vodesi in Challenge League fa effetto solo fino a un certo punto. Eppure lo sbandamento che interessa la squadra di Giorgio Contini, leader incontrastato del torneo sino a una ventina di giorni fa, è in grado di rievocare spettri del passato. Storie di clamorose occasioni sprecate e crolli inspiegabili, mai veramente dimenticati. Sono passati nove anni, sì, da quando il Lugano gettò all’aria una promozione che agli occhi di tutti rappresentava una formalità. Lanciatissimi verso il ritorno nella massima serie, negli ultimi sette turni i bianconeri riuscirono nell’impresa di perdere per strada i 14 punti di vantaggio sulle inseguitrici, Losanna e Servette. I tifosi, va da sé, non la presero bene, mentre la presidenza di Angelo Renzetti...