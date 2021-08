Joe Mansueto, un americano a Lugano. Anzi, in Svizzera, come mai prima d’ora era accaduto nella storia del calcio elvetico. Sì, perché tra le varie proprietà straniere che nel corso degli anni hanno fatto capolino nel panorama calcistico nazionale, nessuna era fin qui stata di marca statunitense. Se l’operazione allestita sull’asse Cornaredo-Chicago dovesse dunque concludersi secondo gli auspici delle varie parti coinvolte, si entrerebbe di fatto in una sorta di territorio inesplorato, con tutte le novità del caso.

Le ferite del passato

Novità che il tifoso, spesso e volentieri, è però poco incline ad accogliere con benevolenza. Un sentimento di diffidenza e cautela che affonda le proprie radici nel timore per l’ignoto, in questo caso la proprietà straniera, invero sovente priva di legami con il territorio, la storia e l’ambiente che circonda i club in questione. Le dolorose ferite riportate in passato, quando - anche alle nostre latitudini - esperimenti simili sono terminati in maniera disastrosa, hanno poi fatto il resto, ingigantendo ulteriormente tale accezione negativa.

Ancora oggi, ad esempio, in Ticino i nomi di Pietro Belardelli e Gabriele Giulini suscitano reazioni forti nei tifosi di Lugano e Bellinzona. Ma nel resto del Paese, altri club hanno vissuto esperienze anche peggiori. Ne sa qualcosa il Neuchâtel Xamax, sconquassato - a suo tempo - dall’uragano ceceno Bulat Chagaev. Oppure il Servette, fallito sotto la gestione del francese Marc Roger e vicino al tracollo - qualche anno più tardi - anche sotto quella dell’iraniano Majid Pishyar.

Un meccanismo di difesa

Tra errori e conseguenti insegnamenti, il calcio elvetico è nel frattempo progredito, instaurando un sistema di controllo atto a bloccare sul nascere eventuali situazioni poco chiare, per non dire pericolose. Quella famosa «mini-licenza» - spesso menzionata dalle parti di Cornaredo nel corso delle ultime settimane - che costituisce a tutti gli effetti un meccanismo di difesa. Non a caso, ad esempio, il tentativo di acquisto del FC Lugano da parte di De Souza e associati si è inevitabilmente arenato una volta giunto allo stadio dei controlli da parte della Swiss Football League, una volta appurata la mancata presenza delle garanzie richieste.

Tre proprietà straniere su dieci

Una politica fattasi vieppiù rigorosa, insomma, che forse ha anche parzialmente contribuito ad influenzare l’attuale composizione delle proprietà nel massimo campionato elvetico. In Super League infatti, soltanto tre di esse - assumendo che il Lugano sarà presto statunitense - provengono dall’estero. Ben sette, invece, rimangono di stampo rossocrociato.

Oltre alla società bianconera, le altre due compagini gestite da figure e aziende esterne ai confini nazionali sono il Grasshopper e il Losanna. Le Cavallette, dopo la retrocessione in Challenge League, si sono affidate alla compagnia di Hong Kong «Champion Union HK Holdings» guidata da Jenny Wang, moglie di Guo Guangchang. Il miliardario cinese, presidente e cofondatore del colosso Fosun - proprietario del Wolverhampton - è dal canto suo legato al procuratore portoghese Jorge Mendes. Il cerchio, dunque, non fatica a chiudersi.

Sulle sponde del Lemano invece, a gestire il Losanna è l’azienda inglese Ineos - proprietaria anche del Nizza -, che ha acquistato il club romando nel novembre del 2017. Inizialmente il presidente designato fu David Thompson, che all’epoca raccolse il testimone di Alain Joseph. Dal 2019 invece il numero uno della compagine vodese è Bob Ratcliffe, fratello di sir Jim Ratcliffe, il fondatore di Ineos.

Una lega in controtendenza

La Super League, rapportata ai maggiori campionati europei, sembra invero andare controcorrente rispetto a quella che è ormai una tendenza piuttosto marcata nel resto del panorama continentale. In Premier League più della metà dei club è gestita da proprietari stranieri. In Serie A società blasonate e storiche come Inter, Milan e Roma hanno aperto le proprie porte a investitori cinesi e statunitensi. Lo schema si ripete anche in Ligue 1, dove cinque delle sei squadre che si sono spartite gli ultimi tredici titoli nazionali sono ormai di proprietà estera. Resistono, per il momento, i club di punta della Liga spagnola e della Bundesliga tedesca, anche se alcune realtà più piccole sono invece già state acquistate da multinazionali o multimiliardari dalle grandi disponibilità finanziarie. Anche in questo caso Cina, Stati Uniti e Paesi arabi sono i luoghi di provenienza che ricorrono maggiormente, come del resto in buona parte del panorama calcistico europeo.

Una logica alla quale, come detto, la Svizzera - a oggi - sfugge parzialmente. Anche - inevitabilmente - a causa della minore visibilità e i margini di guadagno ridotti, dettati dalla graduale discesa nel ranking UEFA e il conseguente ridimensionamento all’interno delle coppe europee.

