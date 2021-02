Sabato, il primo Napoli-Juventus giocato allo stadio Diego Armando Maradona si è concluso 1-0. Non succedeva da oltre 35 anni, come ha sottolineato in un tweet il giornalista Giuseppe Pastore, ovvero dal 3 novembre 1985. Una partita, quella, decisa dalla famosissima punizione del Pibe de Oro all’interno dell’area di rigore. Un calcio a due preceduto dalla discussione con il compagno di squadra Eraldo Pecci, convinto che, da distanza brevissima, il numero 10 dei partenopei non avrebbe mai e poi mai superato la barriera e Stefano Tacconi. «Non fa niente, tiro lo stesso» replicò Maradona all’amico. «Tanto gli faccio gol comunque». Detto, fatto.

Sono passati diversi mesi dalla morte di Diego. E Napoli, va da sé, ancora deve elaborare un lutto così grande e profondo. All’ombra del Vesuvio, tuttavia,...