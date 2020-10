Oggi torneranno a incrociarsi a bordo campo, uno sulla panchina svizzera, l’altro su quella tedesca. Ma ieri, o meglio una trentina di anni fa, Vladimir Petkovic e Joachim Löw sono stati avversari anche in campo. Per la precisione correva la stagione 1991/92 e nel torneo di promozione-relegazione LNA/LNB «Vlado» militava nel Coira, mentre il ct della Germania nello Sciaffusa. Ai tempi, ad avere la meglio era stato «Jögi», attaccante di razza e non a caso andato in gol in entrambe le sfide del girone. Il presente invece dice Nations League, con la bolla di Colonia che stasera ospiterà il quarto turno del gruppo 4. A Basilea, poco più di un mese fa, i rossocrociati aveva dominato per lunghi tratti i tedeschi. Che però se l’erano cavata con un 1-1. Al St. Jakob, va comunque precisato, mancavano le stelle del Bayern Monaco, presenti invece per la gara odierna. Anche alla luce di quel match Löw spende comunque parole al miele per la squadra guidata da Petkovic: «Rispetto alla partita vinta in Ucraina, contro la Svizzera dovremo essere più precisi e coraggiosi. Anche perché la difesa elvetica è davvero forte. Per dire: a Madrid ha sì vinto la Spagna, ma solo a seguito di un errore individuale degli elvetici. Il fatto che gli iberici siano riusciti ad andare alla conclusione solo una volta mi ha impressionato».