Quando Yakin s’invaghì di Embolo a Tenero

Roma. L’Olimpico. L’Italia. Un’altra sfida da brividi. Un derby, anche. Il terzo nel giro di cinque mesi. E questa «piccola finale», per dirla con Murat Yakin, la Svizzera la preparerà in Ticino. A Cornaredo per la precisione, dove da lunedì i rossocrociati cercheranno di trovare le migliori sensazioni per le sfide decisive delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Il ct ha scelto i suoi uomini, preferendo - visti i quattro giocatori diffidati - tenersi un paio di jolly a disposizione. Mancheranno il capitano e il bomber. Ma tolti Granit Xhaka e Haris Seferovic, la Nazionale si presenta alle due ultime curve del gruppo C con delle credenziali interessanti. E un Noah Okafor in più nel motore. Quello dell’attaccante del Salisburgo - cinque gol nel campionato austriaco e due in Champions League - è il nome nuovo annunciato venerdì a Tenero, cornice soleggiata per le convocazioni di Yakin e primo assaggio del ritiro elvetico. «Le prestazioni - ha spiegato il ct - sono il principale indicatore a cui mi affido per selezionare i miei giocatori. E Okafor ha dimostrato con i fatti, prima con la U21 e poi a Salisburgo, di meritarsi questa chiamata».

Il fattore Breel

A trascinare il reparto avanzato, venerdì prossimo a Roma, sarà però un altro attaccante. In stato di grazia o quasi. E, perciò, atteso da tutto l’ambiente elvetico. Parliamo di Breel Embolo, già protagonista delle recenti vittorie contro Irlanda del Nord e Lituania e poi scatenatosi a Gladbach. «Tutte le migliori nazionali dispongono di un grande attaccante» ha spiegato Yakin. Per poi precisare: «Breel è in una forma pazzesca e, sì, se continua così potrà diventare indispensabile per la Svizzera. Per diventare l’attaccante che è oggi ha dovuto fare un percorso. Un lungo percorso. Il Centro sportivo di Tenero, al proposito, mi ha ricordato il primo incontro con Breel. Aveva 15 anni e a quei tempi militava nell’U16 del Basilea. Io mi trovavo in Ticino perché con il Basilea avremmo sfidato il Locarno in Coppa Svizzera. Lo notai proprio su questi campi. Da allora, e dopo aver ricoperto più ruoli, il suo sviluppo è stato incredibile». E, appunto, la speranza è che dei frutti maturi possano essere colti pure all’Olimpico. «Con lui e Shaqiri, contro l’Italia, avrò a disposizione delle armi offensive che mi erano mancate due mesi fa» ha sottolineato Yakin.

L’Olimpico e il St. Jakob

Già. Il 5 settembre scorso, a Basilea, il commissario tecnico aveva fatto il suo debutto ufficiale proprio al cospetto degli Azzurri. Ricordate? Uno zero a zero lusinghiero, meritato e - buttando l’occhio alla classifica del girone - intrigante. Pareggiare ancora, all’Olimpico, significherebbe infatti giocarsi tutto con l’ultima carta. A parità di punti e con una differenza reti potenzialmente ribaltabile a proprio favore, considerati gli avversari in calendario: la Bulgaria a Lucerna e, per gli Azzurri, la rognosa Irlanda del Nord a Belfast. «Ma noi vogliamo avere il nostro destino fra le mani» ha evidenziato Yakin, puntualizzando che «la via più veloce per i prossimi Mondiali rimane l’obiettivo numero uno». Tradotto: Sommer e compagni scenderanno in campo senza la calcolatrice in mano. Per vincere. E, già che ci sono, riscattarsi dalla figuraccia rimediata a Roma durante Euro 2020. «Onestamente - ha dichiarato il ct - è una partita già lontana nel tempo. Rammento molto meglio lo scontro del St. Jakob rispetto al rovescio dell’Olimpico. A Basilea abbiamo dimostrato di poter giocare allo stesso livello dell’Italia, meritandoci il rispetto della compagine guidata da Roberto Mancini». Okay, ma come battere i campioni d’Europa? «Innanzitutto dovremo essere solidi difensivamente e a livello preventivo» ha indicato l’allenatore degli elvetici. «Certo, le qualità dell’Italia non si discutono. In tutte le fasi. Ritengo però che i nostri avversari presentino dei punti deboli. Ad esempio, se vogliamo colpirli sarà fondamentale il gioco di transizione».

Nulla da fare (ancora) per Frey

E in questo senso, altrettanto cruciale sarà la prestazione di Shaqiri. Se Embolo avrà il compito di pungere, il fantasista del Lione dovrà accendere e variare la manovra svizzera. «In Europa League, giovedì, Xherdan è tornato a giostrare da numero dieci. Il suo ruolo naturale. E gli effetti non hanno tardato a prodursi» ha concluso Murat Yakin. Agli occhi di quest’ultimo, o almeno così sembra, l’impiego di Zuber e Steffen ai lati di XS e alle spalle di Embolo costituisce la soluzione più accreditata per la partitissima di Roma. Con i vari Gavranovic, Vargas, Zeqiri e Okafor pronti a fare la differenza a partita in corso. Nulla da fare, invece e anche a questo giro, per il bomber dell’Anversa Michi Frey.

