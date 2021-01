Per un attimo, durante la mattinata di ieri, si è fatta largo l’ipotesi che l’era di Leonid Novoselskiy a Lugano fosse giunta al termine. Spifferi insistenti avevano infatti paventato un possibile addio del presidente del settore giovanile, con comunicazione ufficiale prevista in occasione di un meeting tenutosi attorno a mezzogiorno con il proprio staff. Niente di tutto ciò, alla fine, si è verificato. Ma un fondo di verità, come spesso accade in questi casi, c’era. Intercettato in uscita dal meeting, l’imprenditore russo non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma ha confermato - come peraltro già fatto in passato - il proprio malcontento per quanto accaduto a dicembre 2019 ai vertici del Team Ticino, ventilando la possibilità di accantonare i propri progetti, qualora le cose non...