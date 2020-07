Galeotto fu un cinguettio. Quello, per intenderci, che venerdì annunciava con un po’ di imbarazzo la positività di Mirlind Kryeziu, difensore dello Zurigo. A stretto giro di posta è stato comunicato un secondo caso, questa volta al Grasshopper, con Amel Rustemoski. E così, all’improvviso, la fragile normalità cui il calcio svizzero si era abituato è andata in mille pezzi. Hai voglia, adesso, a rimettere assieme i cocci. Soprattutto se la Swiss Football League sembra (anzi, è) impreparata. Intanto, la squadra zurighese è stata posta in quarantena mentre i test effettuati al Letzigrund hanno rivelato l’ampiezza del contagio in seno al club del presidente Ancillo Canepa, pure lui positivo: dieci le persone coinvolte. Nel bailamme di questo fine settimana, almeno, è arrivata una buona notizia....