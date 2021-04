Venerdì 11 giugno. Ore 21. Roma, stadio Olimpico. Sugli spalti, per seguire Turchia-Italia e vivere così l’avvio di Euro 2020, migliaia di tifosi. Quanti? È troppo presto per dirlo. Ma l’obiettivo minimo, sussurrato in questo ore, è quello delle 15.000 presenze. Il Governo italiano, in ogni caso, ha confermato di voler aprire al pubblico. E lo ha fatto nel rispetto della scadenza fissata dall’UEFA. Quello di Nyon non era un termine tassativo. Normale, con una pandemia in corso e l’incertezza a scandire la vita di miliardi di persone. Entro il 7 aprile, oggi, i dodici Paesi deputati a ospitare il torneo itinerante erano però chiamati a fornire un preavviso. Siete disposti ad accogliere partite e spettatori? La domanda ammetteva i «sì» e i «no. Non i «forse».

L’Olimpico e gli asterischi

Bene. Undici...