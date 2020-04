Il ritorno di questi quattro giocatori nella rosa è salutare in ottica di un’eventuale ripresa del campionato di Super League. Una ripresa che lo stesso Christian Constantin ritiene solo ipotetica: «Ci sono tante questioni da regolare sul piano finanziario prima di tornare in campo. Contrariamente a Paesi come la Germania, dove i guadagni derivati dai diritti televisivi possono giustificare lo svolgimento delle partite a porte chiuse, in Svizzera perderemmo molti soldi senza un pubblico pagante. Alla fine dei conti, il calcio dovrà piegarsi come tutti alle decisioni prese dalle autorit sanitarie».