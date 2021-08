Si complica, e parecchio, l’avvicinamento della Nazionale alle sfide contro Grecia (amichevole), Italia e Irlanda del Nord (valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022). A poche ore dalla sfida del St. Jakob di Basilea con gli ellenici, il neocommissario tecnico Murat Yakin deve infatti rinunciare a Xherdan Shaqiri, Mario Gavranovic, Loris Benito e Breel Embolo. Tutti per motivi medici. Quattro tegole alle quali fa da contraltare la convocazione d’urgenza di Dan Ndoye: l’esterno offensivo del Nizza si aggregherà in giornata alla squadra rossocrociata. «Recentemente, mi ero allenato individualmente e quindi non ho ancora il ritmo partita necessario. In consultazione con Murat Yakin e il mio club, abbiamo deciso che tornerò a Lione per prepararmi per i prossimi impegni con la squadra e la Nazionale» ha spiegato Shaqiri in merito alla personale defezione. «È stato tuttavia importante passare i primi due giorni a Basilea per poter conoscere il nostro nuovo allenatore e per rivedere i miei compagni di squadra» ha aggiunto XS. E gli altri? Mario Gavranovic ha subito un infortunio al polpaccio durante il primo allenamento di ieri. E ulteriori esami medici saranno effettuati presso il suo club Kayserispor. Loris Benito, che ha rescisso il suo contratto con il Girondins Bordeaux poco prima della fine del calciomercato estivo, soffre di problemi muscolari alla coscia sinistra. Breel Embolo, infine, non è ancora in grado di scendere in campo a causa dell'infortunio muscolare con coinvolgimento del tendine che ha subito all’Europeo.