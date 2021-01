Niente vittoria e niente reti. Peggio di così non si può, verrebbe da dire. E a questo punto - in un film comico - inizierebbe a piovere, per ricordare che qualcosa (in fondo) può sempre andare ancora più storto. Scherzi a parte, al di là del k.o. casalingo contro lo Young Boys - e lanciando un’occhiata un po’ più ad ampio raggio -, è innegabile che gli ultimi turni di campionato non abbiano particolarmente sorriso al Lugano di Maurizio Jacobacci. Quantomeno dal punto di vista contabile.

Non è la prima volta

A cominciare dal fatto che l’ultimo successo in Super League di Sabbatini e compagni risale ormai al 29 novembre, quasi due mesi fa, quando una perla di Bottani allo scadere aveva fatto crollare il Basilea tra le mura di Cornaredo. Nel mezzo sei turni senza centrare la posta piena, corredati...