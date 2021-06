È stato a lungo il capitano della nostra nazionale, Stephan Lichtsteiner. Ha appeso le scarpette al chiodo, ma rimane vicino alla Svizzera: «Possiamo ancora farcela, ma serve una sveglia», afferma. E nel frattempo ha scoperto l’amore per l’hockey su ghiaccio, entrando a far parte del CdA dell’HC Lugano.

Avrebbe potuto e dovuto giocarlo, l’Euro 2020, Stephan Lichtsteiner. La pandemia di coronavirus – con il conseguente posticipo di una anno della manifestazione – non gliel’ha invece permesso. L’ex capitano della nazionale rossocrociata – che nel frattempo ha appeso le scarpette al chiodo – sa però prendere la vita con filosofia. Anche se un pizzico di rammarico rimane: «Il calcio – ci spiega – rimane una grande passione e non nascondo che giocare un po’ mi manca, soprattutto in questo periodo...