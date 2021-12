Per Carlos Da Silva sono ore intense. La fine del girone d’andata, le ambizioni d’alta classifica da gestire, così come un mercato invernale che assomiglia a una promessa intrigante. «In questi 4 mesi non ci sono state giornate libere» conferma il coordinatore sportivo dell’FC Lugano. Lo abbiamo incontrato per stilare un primo bilancio in bianconero.

Signor Da Silva, dopo un periodo carico di lavoro, emozioni e incognite, Natale le permetterà di tirare un po’ il fiato. Quanto ne ha bisogno?«In effetti non ricordo l’ultimo giorno veramente libero. Forse, sinora, è pure mancato il momento per fermarsi e riflettere con calma su questa prima parte di cammino. Sono stati quattro mesi fantastici. Le buone prestazioni della squadra, mi e ci hanno infatti permesso di operare dietro le quinte senza...