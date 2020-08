Interpellato dal Blick, Lehmann ha provato in qualche modo a scusarsi. «Mi vergogno profondamente, è stato un errore enorme» ha affermato. Il Bellinzona non intende però archiviare l’accaduto senza che vi siano conseguenze. Anzi. «Si tratta di un gesto troppo pesante per restare impunito» conferma il presidente dei granata Paolo Righetti: «Sporgeremo denuncia, per rispetto della società e naturalmente della persona coinvolta». Già, come sta la vittima della spinta? «Bene per fortuna. Ma se avesse battuto la testa due centimetri più in là probabilmente ora non staremmo parlando solo di punti di sutura. Il nostro magazziniere è stato fortunato. Anche se è ancora frastornato». Lehmann, come detto, è tornato sull’accaduto. «Ma con noi né lui né il Cham si sono fatti vivi. Peccato, dopo quanto successo penso che due righe fossero il minimo» sottolinea Righetti. Detto ciò la società confederata ha deciso di sospondere il proprio allenatore dei portieri con effetto immediato.