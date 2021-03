Sotto un sole cocente, seduto sul manto erboso dello Športni Park Svoboda - un campetto della periferia di Lubiana, tutt’altro che all’avanguardia -, Anthony Racioppi osserva quattro compagni sfidarsi a calcio-tennis. Per lui, come per loro, l’allenamento di ieri non è stato particolarmente intenso, bensì consacrato al recupero: «Anche se io non è che ne avessi particolarmente bisogno - scherza il 22.enne ginevrino, raggiungendoci in zona spalti -. Contro l’Inghilterra ho dovuto fronteggiare un solo tiro in porta, la punizione di Hudson-Odoi nel secondo tempo. Decisamente un carico di lavoro più leggero di quello che avevo preventivato, ed è tutto merito della squadra».

Una scommessa vinta

Forse allo stadio Bonifika le cose sono state più semplici del previsto, ma lo stesso non si può dire per...