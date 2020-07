Era andato via da vincente, è tornato per vincere e, com’era prevedibile, ha vinto ancora, laureandosi con un turno d’anticipo campione della Liga. «Questo titolo è merito suo» l’investitura del leader in campo, Sergio Ramos. Il 34. titolo del Real Madrid è un «cadeau» che Re Zizou ha confezionato per il presidente Florentino Perez e per i tifosi che, da un paio d’anni masticavano amaro: i rivali storici del Barcellona, infatti, si erano presi la Liga sia nel 2018 sia nel 2019, lasciando i nemici storici a bocca asciutta. Anche se, comunque, il Real si era «consolato» con gli interessi, vincendo in Europa. La Spagna, però, non era più il suo territorio di conquista. «Zidane è stato benedetto dal cielo», ha esultato non a caso il numero uno del club Perez. E Ramos, se vogliamo, lo ha incensato...