«Posso dire che non è per le mie abilità quale co-allenatore della seconda squadra del Küsnacht (4. Lega zurighese), che il Lugano ha puntato su di me per ricoprire la carica di presidente del consiglio d’amministrazione». Si è presentato così, Philippe Regazzoni, nella sua prima uscita ufficiale quale nuovo numero uno del club bianconero. Con una battuta che, in fondo, racchiude tutto ciò che contraddistinguerà il suo operato in seno alla società sottocenerina.

Competenze adatte, seppur differenti

Il 52.enne di origini ticinesi, affiancato dal CEO Martin Blaser, ha ribadito una volta di più come nella stanza dei bottoni del club si vivrà un radicale cambio di rotta rispetto al passato. La figura del presidente, così come per anni è stata interpretata da Angelo Renzetti, cambierà. E con essa...