Un freddo pungente, una partita a tratti davvero frustrante e un punticino - l’ennesimo di questa stagione - che nell’immediato, dopo il triplice fischio dell’arbitro, ha lasciato un retrogusto amaro incollato al palato. La miscela giusta per risvegliare - come non accadeva da un po’ di tempo - l’animo focoso del presidente Angelo Renzetti, che al termine della sfida pareggiata con il Vaduz, non ha nascosto il proprio malumore, anche nei confronti delle scelte operate dal tecnico Maurizio Jacobacci. A bocce ferme e dopo averci dormito su, il numero uno bianconero ha però voluto ritornare sulla questione: «Lo ammetto, soprattutto a livello personale avevo molte aspettative e vedere la squadra faticare così tanto non mi ha reso contento. In quei momenti mi lascio coinvolgere e il tifoso - ancora...