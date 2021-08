A Lugano è Leonid Novoselskiy contro Angelo Renzetti. Dopo che il presidente bianconero ha annunciato di essere in contatto con seri investitori, pronti a rilevare il club, il socio di minoranza ha tirato il freno a mano. «Non mi faccio puntare la pistola alla tempia, se il Lugano rischia di fallire non è colpa mia, ma della gestione di Angelo Renzetti». Parole forti, giunte in replica alla pressione esercitata dallo stesso presidente, che già mercoledì vorrebbe far decollare la nuova trattativa, targata USA. E da condottiero, con il timone saldo nelle mani, Renzetti passa al contrattacco. Rispondendo a tono al suo socio. «Le parole di Novoselskiy? Può dire quello che vuole. Sono undici anni che mantengo il FC Lugano. Io, non lui. Anzi. Quando gli ho dato fiducia e carta bianca, per il cambio di proprietà con De Souza, abbiamo visto tutti com’è andata. E il paradosso è che con queste figure, Leonid, continua a trattare». Il presidente bianconero, dicevamo, è invece persuaso della solidità della nuova cordata. «Parliamo di investitori importanti, con i quali il Lugano godrebbe di una proprietà risoluta». Mercoledì tutte le parti in gioco si guarderanno negli occhi. «Ho bisogno che Novoselskiy dia una risposta affermativa. E che non faccia il bambino, aggrappandosi ai 30 giorni di tempo che gli sono concessi dal nostro accordo. Si metta il cuore in pace. Il suo progetto, la sua visione, non potranno mai vedere la luce in Ticino. Nemmeno qualora diventasse lui l’azionista di riferimento. Ma poi di cosa parliamo? Di un diritto di prelazione che non è mai riuscito a esercitare. La sua ricerca di fondi continua; di risultati concreti, però, non se ne vedono». Il rischio che la trattativa subisca una brusca frenata, comunque, c’è. Lo si deduce chiaramente dalla posizione di Novoselskiy. «Perciò deve assumersi la responsabilità delle sue azioni. In ogni caso, a mio avviso, ne esce perdente».