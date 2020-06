Ha combattuto per impedire la conclusione della stagione. Domenica, però, Angelo Renzetti non mancherà di seguire i suoi ragazzi fino a Ginevra per la ripresa del campionato. «La passione per il calcio e l’amore per il club sono rimasti intatti» afferma il presidente del FC Lugano.

Ha guardato il quarto di finale di Coppa Svizzera tra Losanna e Basilea? Che idea si è fatto?

«La qualità e il ritmo della partita mi hanno sorpreso in positivo. Ho osservato due buone squadre e la sfida è stata avvincente. Se raffronto il match della Pontaise al livello del nostro test contro il Grasshopper - detto che era un’amichevole - non posso però nascondere una certa preoccupazione».

Eppure battere il Grasshopper, alla luce di certi scivoloni in amichevole di altre compagini di Super League, dovrebbe essere...