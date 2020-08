Dai calcoli per ottenere la matematica salvezza a quelli per far quadrare il budget è un attimo. Ne sa qualcosa il Lugano di Angelo Renzetti, autore di un finale di stagione da applausi. Già, il quinto posto a un amen dal lasciapassare per i preliminari di Europa League merita di essere sottolineato con l’evidenziatore ancora e ancora. Chapeau. Peccato che i 100.000 franchi in più agguantati all’ultima curva del campionato non rappresentino esattamente la panacea di tutti i mali. Intendiamo quelli curati di anno in anno, per mantenere l’equilibrio finanziario del club e, di riflesso, per sopravvivere nel calcio che conta.

Rosa da intaccare

E quindi che fare? Con le casse messe a durissima prova dalla pandemia bisogna far perno sul mercato. Perlomeno questa è la filosofia dell’attuale patron...