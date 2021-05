Lucido. Consapevole. E, soprattutto, pronto a fare il definitivo passo indietro. Angelo Renzetti dosa ogni parola di quella che potrebbe essere la sua ultima intervista da presidente del FC Lugano. Il realismo prende il sopravvento sulle emozioni. Anche in sede di analisi della stagione bianconera. «Ora attendo il via libera della Swiss Football League».

Angelo Renzetti ha già prenotato le vacanze?

«No, fintanto che la situazione societaria non sarà chiarita non posso permettermelo. E in ogni caso non sarebbe corretto farlo. Poi, non so quando, mi recherò sicuramente a Pescara».

Si è vaccinato?

«Non ancora. Il test sierologico a cui mi sono sottoposto ha rilevato una presenza massiccia di anticorpi. Di qui la decisione di procedere all’inoculazione di una sola dose. Il 7 giugno».

Contagio compreso,...