calcio

Dopo il raggiungimento dell’intesa con l’acquirente statunitense Joe Mansueto, in casa Lugano si lavora alla stesura dei contratti, in attesa del responso della Swiss Football League - Leonid Novoselskiy: «È stato trovato un accordo soddisfacente, il lavoro fin qui svolto nel settore giovanile non verrà buttato»