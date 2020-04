Angelo Renzetti non le manda a dire. E afferma subito: «Il Consiglio federale ha fornito le condizioni quadro, ma se vedo quello che succede in Paesi come la Francia, l’Olanda e il Belgio mi dico che è meglio tirare i remi in barca e pensare alla prossima, di stagione». Già, il presidente del Lugano non è felicissimo. Di più, è preoccupato: «Le spese da sostenere per questa ripresa saranno elevate, non potremo contare sugli introiti da stadio e i soldi delle televisioni, alla fine, sono pochi. E poi come dovremmo comportarci qualora un nostro calciatore risultasse positivo al coronavirus? A me sembra utopico ripartire».