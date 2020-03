Il 19 aprile Angelo Renzetti compirà 66 anni. Ai tempi del coronavirus non esattamente una data e un’età spensierate. «Già, proprio la scadenza decretata dal Consiglio federale per la situazione straordinaria in Svizzera» rileva, beffardo, il presidente del FC Lugano. «La mia salute? È evidente che in questo momento bisogna essere molto circospetti. Sono uno di quelli che prende alla lettera le raccomandazioni delle autorità. Le polemiche non servono, meglio fare i bravi e avere fiducia». Alla prudenza sanitaria si aggiungono tuttavia le preoccupazioni di carattere finanziario: quelle legate al proprio studio d’architettura e, naturalmente, ai bianconeri. «Di fronte a una pandemia - indica Renzetti - meglio non fare troppi pensieri. La priorità è venirne fuori. Poi, con ogni probabilità, le...