È un Angelo Renzetti non propriamente soddisfatto quello incrociato al termine dell’amichevole fra il Lugano e il Kriens. «Mi aspettavo di più» afferma il presidente bianconero. «Manca tanto, mi sembra. Non ho visto un gioco chiaro, qualcosa di positivo. Avrei preferito una squadra più propositiva. Se sono preoccupato? Una sana preoccupazione deve sempre esserci».

Passiamo al mercato: in entrata, finora, non si è mosso niente.

«Finora ci siamo concentrati sulle uscite, dovevamo sfoltire la rosa. Sono già usciti Vécsei e Dalmonte, a ore uscirà Crnigoj».

E Junior?

«Stiamo trattando anche con lui. Non vuole più far parte di questo club, vuole guadagnare di più, andare via. Purtroppo la mentalità è questa, abbiamo a che fare anche con queste situazioni da mal di pancia. I giocatori sono, purtroppo, sempre allettati da situazioni economiche migliori. Ha intravisto questa possibilità e si è messo di traverso. Ci sono uomini, ominicchi e altro ancora».

Il brasiliano, forse, avrebbe dovuto mostrare più riconoscenza verso i bianconeri?

«Forse è una questione di mentalità. C’è chi non sa cosa sia la riconoscenza. Offerte concrete per venderlo? Sì, ci sono. Ma sono forzate. E noi siamo obbligati a cederlo, perché non vogliamo rovinare l’ambiente e non vogliamo, ripeto, mal di pancia».

Avete, se caso, pronto un sostituto?

«Non è facile trovare una soluzione immediata, anche perché ci ha comunicato la soluzione al ritorno dalle vacanze. Ce l’avesse detto prima, avremmo avuto più tempo. Adesso, prendere un giocatore non è evidente. Soprattutto, non è evidente trovarne uno pronto. Abbiamo delle opzioni e le stiamo valutando. Se caso, un sostituto di Junior arriverà dopo due o tre partite di campionato. E questa cosa non mi piace molto».

La cifra incassata per Junior verrebbe investita per il sostituto?

«Gli incassi devono permettere al club di andare avanti, non possiamo sperperare. Io non ho più voglia di finanziare così, alla carlona. E poi trovarmi giocatori da un momento all’altro se ne vogliono andare perché altrove guadagnano di più. Abbiamo già abbastanza problemi».

Derdiyok ha appena firmato in Uzbekistan: una trattativa per portarlo a Lugano c’è mai stata?

«Era stata una proposta dei suoi agenti, non lo abbiamo cercato né avevamo mezzi per prenderlo. Ma eravamo alla finestra».

Intanto, Leonid Novoselskiy si è dimesso dal Team Ticino e ha annunciato un impegno minore nel settore giovanile del Lugano. Cosa è successo?

«Purtroppo, voleva cambiare tutto al Team Ticino. Avrebbe potuto farlo, ma con calma. Lui voleva tutto e subito. Io sono responsabile del calcio in questo cantone, non posso andare contro tutti. Lavoro, ho una famiglia e non ho voglia di lottare. Deve esserci unità di intenti. Con quest’ultima mossa cominceremo a ragionare, a fare qualcosa di costruttivo. Lui voleva cambiare tutto dall’oggi al domani e questo non si può fare. Non in Ticino. Non ha voluto capirlo, è la sua mentalità. Pensava di essere nel giusto, ma non posso entrare nella sua testa. Il nuovo statuto del Team era già una grande vittoria. Serviva tempo per il resto. Ma lui questo tempo non se l’è voluto prendere».

E il disimpegno a livello di settore giovanile?

«Devo comunque ringraziarlo, perché significa che per la prossima stagione metterà comunque 500 mila franchi nel settore giovanile. In tutti questi anni, l’unica persona che mi ha dato una mano al di là degli sponsor è stato lui. Ha investito milioni. Sono dispiaciuto, mi sento per certi versi in colpa ma io devo tenere conto dell’insieme. Ancora una volta, dico che Novoselskiy non si è disimpegnato del tutto. Il prossimo anno metterà mezzo milione nel club e non è poco. Lo ringrazio. Che ci sia rimasto male posso capirlo, ma cosa posso farci? Se uno vuole costruire, deve farlo con tutti. Non da solo».

Resta in piedi il discorso del 40% di quote della SA, attualmente nelle mani di Novoselskiy. Cosa farà Renzetti in merito?

«Quel 40% è condizionato al suo impegno nel settore giovanile, non mette soldi nella prima squadra e non contribuisce alle decisioni riguardanti la prima squadra. Entro fine aprile ho un’opzione per acquisire la sua parte, vedremo come andranno avanti le cose. Ma non è questo un tema, al momento».

Loading the player...

©CdT.ch - Riproduzione riservata