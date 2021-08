A Cornaredo si cerca di salvare capra e cavoli. Dopo l’infruttuoso incontro tra i collaboratori di Joe Mansueto - il miliardario americano interessato al club - e Leonid Novoselskiy, il club ha annunciato la ripresa delle discussioni circa il futuro societario. «Angelo Renzetti e Leonid Novoselskiy - si legge in una nota - informano di aver riavviato di comune accordo la trattativa per la vendita della società della quale è stato ampiamente riferito negli ultimi giorni. L’intento è quello di creare le migliori premesse affinché la negoziazione possa andare a buon fine, ma anche e soprattutto di riportare serenità in tutto l’ambiente. Gli azionisti sono consapevoli che occorra considerare gli aspetti sportivi e tener conto della gloriosa storia della società, il tutto senza dimenticare l’impatto che questa importante decisione avrà sulla comunità luganese e sui suoi progetti».