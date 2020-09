«Ci teniamo il passaggio del turno». Fabio Daprelà ha un sorriso tirato. Ci sono voluti centoventi minuti per avere ragione di uno Sciaffusa tosto e coraggioso. E della solita, mezza verità: in Coppa Svizzera è davvero facile, facilissimo cadere nel trappolone. Soprattutto quando l’avversario è di categoria inferiore e non ha nulla da perdere. Passato in vantaggio dopo pochissimi minuti, al termine di una ripartenza finalizzata da Lovric, il Lugano ha giocato a corrente alternata. Accendendosi e spegnendosi, non trovando mai il guizzo giusto. Quasi mai, se è vero che ad un niente dai rigori è arrivata la capocciata di Covilo. Per fortuna. C’era chi, in tribuna, temeva infatti la cosiddetta beffona. Ovvero il gol sporco dei gialloneri.

Una brutta serata

È andata, dai. E pazienza se Angelo Renzetti,...