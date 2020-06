Il presidente del FC Lugano (e con lui anche i dirigenti degli altri sodalizi sportivi che in futuro potrebbero trovare una casa a Cornaredo) ha seguito la discussione in Consiglio comunale quasi fosse una finale. Ed è soddisfatto del risultato.

«Per noi - ci ha confermato - questa decisione cambia molto. Con il Municipio abbiamo sempre avuto dei termini da rispettare, imposti dalla Lega calcio, in cui ci si impegna a realizzare il centro sportivo (entro il 2021, ndr). È nove anni che lo diciamo, e ora sappiamo che è realistico». La decisione del Consiglio comunale non rappresenta però automaticamente un via libera alla costruzione del polo sportivo. Il Consiglio comunale dovrà comunque poi esprimersi sulla convenzione con i privati. È una cosa che preoccupa Renzetti? «Sarebbe una presa in...