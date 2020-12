Dal 5 luglio al 13 dicembre. Mezzo anno, più o meno. Tanto è passato fra una sconfitta del Lugano e l’altra. Un’eternità, sportivamente parlando. E adesso? La domanda, domenica, circolava con insistenza. Come se l’1-0 contro lo Zurigo avesse aperto una crepa. O, meglio, un dubbio. Della serie: e se fosse tutto finito? Se, insomma, i bianconeri non riuscissero a replicare quanto di buono mostrato fino ad ora? Normale, logico addirittura. Soprattutto dopo essersi abituati così tanto e così a lungo a vittorie e pareggi, anche in extremis. Maurizio Jacobacci, con tuta e casco da pompiere, ha smorzato sul nascere il piccolo, grande incendio: «Siamo sempre stati bravi a rialzarci dopo le sconfitte» ha subito raccontato l’allenatore. Vero, verissimo. Tant’è vero che durante il regno di «Jaco» (fatto...