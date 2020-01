Il FC Barcellona ha stabilito un nuovo primato in vetta alla classifica dei club calcistici più ricchi stilata da Deloitte. Nel periodo 2018-2019 il club catalano ha generato ricavi per oltre 907 milioni di franchi, ossia 89 in più rispetto agli storici rivali del Real Madrid, che si è attestato alla quota di quasi 817 milioni. Gli inglesi del Manchester United si sono confermati al terzo posto di questa graduatoria con ricavi per 768 milioni di franchi.