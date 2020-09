Il nostro albergo si affaccia su una scuola. Siamo in pieno centro, lungo via Teatralna, dove Leopoli dà il meglio di sé a livello storico-architettonico. Le voci dei bambini si mischiano al chiacchiericcio delle mamme e dei papà. Anche in questo angolo di Ucraina le scuole hanno riaperto i battenti. Apparentemente senza polemiche né problemi. Al contrario, i sorrisi si sprecano mentre la fiducia nel domani, finalmente, sembrerebbe recuperata. Di riflesso, quasi per osmosi anche la Svizzera domani sera (20.45) tornerà sui banchi. Meglio, in campo. Dopo un’eternità e una pausa che pareva non finire mai. Di più, la Nations League rappresenta già un primo, importante esame in vista del test più difficile di tutti: gli Europei del 2021. Oddio, inutile (e sbagliato) aspettarsi subito la prestazione...