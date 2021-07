Commovente. E per questo splendida. Ancora una volta. Nonostante gli sfavori del pronostico, l’assenza del giocatore più importante e una direzione di gara che - forse - ci ha tolto quell’energia che dal dischetto avrebbe fatto davvero comodo. Sì, perché per portarci via un sogno, la Spagna ha dovuto vacillare. Dubitare, anche, perché ai rigori tutto sembrava possibile. Ancora loro, già. Purtroppo, a questo giro, si sono rivelati brutali. E carichi di lacrime. Quelle di Schär, Akanji e Vargas che hanno calciato male, malissimo. Mentre Sommer cercava di vestire di nuovo i panni dell’eroe nazionale. È stato un epilogo brutale, dicevamo. Per il suo esito, naturalmente, che ha costretto la Svizzera a salutare Euro 2020 sul più bello. Non, invece, per la sua genesi. Una sfida che gli uomini di Vladimir...