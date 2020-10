L’ultima e l’unica volta che Germania e Svizzera si sono affrontate a Colonia correva il febbraio del 1938. Alle porte la Seconda Guerra Mondiale, che appena quattro anni dopo si sarebbe abbattuta sulla città tedesca con una pioggia di bombe incendiarie. Quelle sganciate dagli Alleati. La quarta realtà più popolosa del Paese è nel frattempo rifiorita, forte delle fondamenta romane e dell’effervescenza della sua gente. E lì, a simboleggiare questa rinascita, ci sono gli imponenti Deutzer Brücke e Hohenzollernbrücke che sovrastano il Reno. Anche Vladimir Petkovic, dalla sua investitura alla guida della Nazionale, ha dovuto ed è riuscito a costruire diversi ponti. Per convincere i più scettici – al netto di un carattere un po’ spigoloso - sulle sue competenze, certo. Ma altresì per legarsi senza fraintendimenti ai suoi uomini. Ecco. Con Xherdan Shaqiri questo lavoro ha richiesto non poca pazienza. Bocconi amari, anche. Sì, perché i momenti di crisi fra i due non sono mancati. E se vogliamo hanno accompagnato gli alti e bassi rossocrociati degli ultimi sei anni. Fino all’ultima tappa, raggiunta ieri dopo il fuoriprogramma che aveva obbligato all’esilio momentaneo di «XS», causa coronavirus. Così nella pancia del RehinEnergieStadion «Vlado» e il folletto del Liverpool sono infine tornati gomito a gomito, pronti a sostenersi a vicenda davanti ai taccuini intonsi dei giornalisti.

«Sapevo di aver preso il virus»

Come è andata? Bene ma non benissimo. Il motivo? Beh, all’ennesima domanda sugli ultimi mesi difficili di Shaqiri e sul suo status in squadra - logico no, dopo 16 mesi di assenza? - i protagonisti hanno alzato gli occhi al cielo. Di più: al termine di una conferenza stampa lampo (nemmeno 20 minuti, quella tedesca è durata 40) Petkovic ha pure messo i puntini sulle «i»: «Per chi l’avesse dimenticato, tra poche ore giochiamo contro la Germania». Questo l’epilogo, diciamo così, scivoloso. Prima del quale Shaqiri aveva comunque fornito diversi spunti. «Sapevo di aver contratto il coronavirus, tra maggio e giugno quando mi trovavo in Inghilterra» la spiegazione in merito all’esito dell’esame sierologico di settimana scorsa. «Inutile dunque sottolineare quanto fossi invece sorpreso della precedente positività al tampone. È stato difficile da accettare». Prima dell’avvento della COVID-19, a tenere lontano il giocatore dai campi erano state altre ragioni. Il fisico e la testa. «Anche se molte sono state le speculazioni» ha precisato Shaqiri: «È vero, ho avuto degli alti e dei bassi. Ma da qui a parlare di problemi sul piano mentale ce ne passa. Sotto questo aspetto mi sento forte e penso di aver sempre dimostrato con i fatti, in campo, quanto tengo alla Nazionale». In merito ai diversi infortuni dell’ultimo anno e mezzo «XS» ha quindi aggiunto: «Non si è mai trattato di ferimenti gravi, quanto di complicazioni muscolari. Chiedere dunque se ho ancora fiducia nel mio corpo mi sembra una domanda stupida. Certo che ne ho, altrimenti non farei il calciatore». Bene. E con quale ruolo, quindi, in questa selezione e dopo una sosta ai box così lunga? «Il mio ruolo non è cambiato. Mi sento bene e nemmeno così vecchio. Insomma, voglio continuare ad aiutare la squadra. Da leader, quale ho già dimostrato di saper essere».

Un rapporto altalenante

Il legame tra Petkovic e Shaqiri, dicevamo, ha vissuto diversi scossoni nel tempo. D’altronde lo aveva ammesso lo stesso ct poco più di un anno fa, quando le parti sembravano lontanissime. «Il mio rapporto con Xherdan è okay, potrebbe essere migliore» aveva dichiarato l’allenatore dopo che l’ex Messi delle Alpi si era rifiutato di accettare la convocazione per le sfide della campagna europea contro Irlanda e Gibilterra. Proprio allora era emerso, fondamentale, il ruolo del neodirettore delle squadre nazionali Pierluigi Tami. Era infatti stato lui, per usare un’espressione cara allo stesso Petkovic, a provare ad avvicinare i tavoli. Un altro ponte, già. Che aveva portato il dirigente e il ct direttamente a Liverpool, in una sorta di spedizione della speranza. E, sì, la missione era riuscita, concludendosi con un «allora a presto» che ha trovato pieno compimento nella chiamata per le sfide con Croazia, Spagna e Germania. E ora? Dopo i 30 minuti di Madrid, per Shaqiri arriverà una maglia da titolare? «Se l’ho portato a questo incontro è perché resta il vicecapitano della Svizzera» ha dapprima indicato Petkovic. Per poi concludere: «Di sicuro Xherdan scenderà in campo; per quanti minuti tuttavia è ancora tutto da decidere».

©CdT.ch - Riproduzione riservata