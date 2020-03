È stata rinviata a data da destinarsi l’Assemblea generale straordinaria della Swiss Football League (SFL) programmata per domani. L ‘incontro era stato fissato per discutere sul futuro della Super e della Challange League dopo la pausa obbligatoria legata al coronavirus. La situazione è cambiata a causa della diffusione sempre più rapida del coronavirus e delle drastiche misure introdotte per contenerne la diffusione, ha sottolineato il Comitato della SFL in una nota. Anche il test positivo di Dominique Blanc, presidente dell’Associazione Svizzera di Football (ASF), ha avuto un ruolo in questa decisione.