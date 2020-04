La finale di Coppa Svizzera femminile, in programma il 10 maggio al Letzigrund di Zurigo, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell‘attuale sviluppo e delle restrizioni legate al coronavirus. Lo ha deciso l’Associazione svizzera di football (ASF). I duelli tra Zurigo e Servette e fra Young Boys e Basilea decreteranno le due finaliste. Le due partite, che si sarebbero dovute disputare il 28 e 29 marzo, sono ovviamente state rinviate anch‘esse a data da destinarsi.

Tatjana Haenni, responsabile del dipartimento del calcio femminile dell‘ASF, è dispiaciuta per il rinvio, pur considerandolo ragionevole e giusto. Rimane comunque ottimista riguardo allo svolgimento della competizione in una fase successiva: «Se possibile vogliamo organizzare la finale di Coppa nel 2020» spiega. «Dobbiamo però vedere se il Consiglio federale prolungherà le misure adottate a causa del coronavirus e quali saranno successivamente le indicazioni dell‘Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Solamente a quel punto potremo valutare quali saranno le conseguenze per gli allenamenti e le partite».