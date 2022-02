Ripartenza riuscita per il Bellinzona

Il Bellinzona ha rosicchiato due punti al Breitenrain, nella rincorsa al vertice della Promotion League. Alla ripresa del campionato i granata hanno battuto per 2-0 il Basilea U21. Decisive, al Comunale, le reti di Edgar e del neoacquisto Delli Carri. Il Chiasso ha invece pareggiato in rimonta, impegnato al Riva IV contro il Rapperswil. Sotto di due gol a metà gara, i rossoblù hanno trovato la forza di raddrizzare l’incontro grazie alla doppietta di Said. In vetta alla classifica, dicevamo, l’ACB sale a quota 39 punti, a otto lunghezze di distanza dal leader, fermato sullo zero a zero dal Cham. Il Chiasso, quinto, si porta per contro a 30 punti.