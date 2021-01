Insulti, provocazioni, ammonizioni e un’espulsione. Oltre ad un confronto durissimo, fronte contro fronte, preceduto e accompagnato da parole pesantissime. Il derby di Coppa Italia fra Inter e Milan, vinto in rimonta dai nerazzurri, un 2-1 firmato Lukaku ed Eriksen dopo il vantaggio iniziale di Ibrahimovic, passerà alla storia per la rissa da saloon fra lo svedesone rossonero e Big Rom. Quest’ultimo, inferocito, è stato trattenuto da due-tre compagni di squadra sul finire del primo tempo. Altrimenti, proprio così, sarebbe stata rissa vera. Una scena di per sé poco edificante, figlia di una tensione eccessiva. E di parole, appunto, sbagliate.

Il rapporto fra Ibrahimovic e Lukaku, riferiscono i media, non è mai stato idilliaco. I due hanno condiviso lo stesso spogliatoio al Manchester United. Il primo, addirittura, non appena Lukaku arrivò all’Old Trafford disse che gli avrebbe dato 50 sterline per ogni stop azzeccato. Un riferimento alle doti tecniche del belga. E anche la frase sui riti voodoo è collegata agli anni in Premier League di Big Rom: l’azionista dell’Everton Farhad Moshiri, stando al Guardian, aveva infatti spiegato che Lukaku decise di non rinnovare il suo contratto con il club perché un messaggio voodoo aveva suggerito all’attaccante di firmare con il Chelsea.