A fare chiarezza sull’accaduto è intervenuto il presidente della squadra bellinzonese Angelo Gentile, le cui dichiarazioni sono state raccolte dal sito chalcio.com. «Intorno al 70’, sul risultato di 1-1, un giocatore del Locarno è stato espulso. Mentre questo usciva dal campo, un tifoso proprio del Locarno ha detto qualcosa al “suo” giocatore espulso. Quest’ultimo, probabilmente fraintendendo o non capendo chi avesse parlato, ha lanciato violentemente da distanza ravvicinata il suo parastinco verso la nostra panchina, colpendo (e ferendo) in testa un nostro giocatore. A quel punto si è scatenato un putiferio, con alcuni giocatori del Locarno che hanno iniziato una caccia all’uomo verso quelli del Semine. L’arbitro ha visto tutto, e quindi ha deciso di sospendere l’incontro perché non c’erano più i presupposti per continuare la gara. Dispiace molto, anche perché dal punto di vista sportivo era una partita che stavamo dominando».