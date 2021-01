Anno nuovo e allenamenti nuovi per le venti squadre della Swiss Football League, tornate in campo per preparare il resto della stagione fra restrizioni e misure di igiene accresciuta. Prima della pandemia, gennaio era il mese dei ritiri «al caldo». In Turchia, in Spagna, o ancora a Malta o in Portogallo. Erano poche le eccezioni, come il Thun che preferiva (anche per questioni economiche) rimanere in Svizzera. Ecco, stavolta il mondo si è rovesciato e soltanto una squadra ha deciso – nonostante la situazione epidemiologica e le citate restrizioni – di varcare il confine. Le altre, beh, hanno deciso di rimanere dove si trovano. Bene, ma chi è quella squadra? Il Chiasso, che ieri ha raggiunto la storica sede di Coccaglio, in provincia di Brescia.