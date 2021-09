Da grande condottiero dell’Italia nel trionfo ad Euro 2020 a possibile nuovo Ventura con nuova qualificazione mondiale fallita: Roberto Mancini sa bene che il calcio non ha mezze misure e soprattutto non ha memoria, quindi domani a Basilea la partita con la Svizzera vale per lui quasi come quelle a eliminazione diretta vinte a Wembley e a Monaco.

Solo Chiesa

Giovedì sera a Firenze gli azzurri non hanno giocato affatto male, contro una squadra che peraltro ha fatto un solo tiro in porta in 90 minuti, quello di Iliev che a fine primo tempo ha pareggiato il gol di Chiesa. L’amaro 1-1 non è stato mandato in archivio da una squadra sperimentale o che abbia preso sottogamba l’impegno, ma da chi lo scorso 11 luglio ha battuto l’Inghilterra a casa sua: uniche eccezioni fra gli undici titolari Acerbi...