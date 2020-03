Chi gioca e chi no. Chi davanti ai tifosi e chi a porte chiuse. Di certo giovedì la Roma non sfiderà il Siviglia nel quadro degli ottavi di finale di Europa League. Alla luce del divieto imposto dal Governo spagnolo per i voli da e per l’Italia, i giallorossi hanno confermato di non potersi (e volersi) muovere da Trigoria. Il tutto buttando il pallone nel campo dell’UEFA, dalla quale in giornata si attende finalmente una presa di posizione chiara sull’emergenza coronavirus e il suo effetto sulle competizioni internazionali. Con ogni probabilità Siviglia-Roma non sarà la sola sfida tra un club spagnolo e uno italiano a venire rinviato. Il presidente del Getafe Angel Torres martedì sera ha annunciato pubblicamente di non voler mandare la propria squadra a Milano, dove sarebbe in programma l’ottavo di EL contro l’Inter. E sì, anche in questo caso è attesa una comunicazione da Nyon.