È uno dei paradossi del momento in casa bianconera. Da un lato il tecnico Mattia Croci-Torti, chiamato a fare i salti mortali e a inventarsi piani B e C a fronte di un centrocampo che non dispone di ricambi (o quasi). Dall’altro delle risorse che sarebbero disponibili anche da subito, ma che la società ha deciso di escludere dal contingente. Su tutti, Roman Macek. Nel caso del giocatore ceco, a rendere ancora più indecifrabile la situazione c’è un contratto. Importante. Valido, nel dettaglio, sino a giugno del 2025. Per dire: la scadenza accordata alla grande promessa Amoura e a pochissimi altri. È vero, a investire con convinzione su Macek era stato l’ex presidente Angelo Renzetti. A oggi, però, il centrocampista ex Juventus rimane a tutti gli effetti un patrimonio del FC Lugano. «Anche per questo motivo mi sto allenando normalmente con la squadra. Ogni giorno. Sono un giocatore sotto contratto, non un elemento fuori rosa o peggio ancora uno svincolato. Perciò continuo a lavorare sodo. Credo molto in questo club e se ci sarà l’occasione darò l’anima per dimostrarlo».

Lo sguardo di Roman Macek, va da sé, è rivolto al Natale. E alla finestra dedicata al mercato invernale che - in un senso o nell’altro - chiarirà la sua posizione. Eppure, suggerivamo in apertura, lo staff tecnico potrebbe correre ai ripari domani. Andando a riempire - con il benestare della dirigenza - una delle caselle lasciate vuote con il nome di Roman Macek. «Vorrei però fare una precisazione» osserva il diretto interessato: «Mi piacerebbe essere preso in considerazione per le mie qualità. Perché sono ritenuto un profilo valido per la Super League. Insomma, non per far fronte a un’emergenza degli effettivi». A proposito: com’è il rapporto con il mister Croci-Torti? E quello con i compagni? «Con Mattia ci siamo parlati subito. Dopodiché il nostro rapporto non è cambiato. E rimane quello tra un allenatore e un suo giocatore che - come giusto che sia - si allena con il massimo impegno». Non solo. «Ho solo 24 anni, ma a Cornaredo ho capito una cosa essenziale. Per fare bene a Lugano bisogna immergersi nel gruppo, creare dei rapporti umani oltre il campo. Ecco, questi legami credo di averli coltivati e di coltivarli tutt’ora. Mi sento pienamente inserito nello spogliatoio e, non a caso, molti compagni sono rimasti spiazzati dalla mia esclusione. Non perché sono un bravo ragazzo, ma - appunto - poiché conoscono il mio potenziale in una realtà come quella bianconera. Ripeto: le mie aspettative, qui, restano elevate».